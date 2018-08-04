В Украине Манафорт официально заработал только $14 млн
4 августа, 2018, 12:05
Во время своей работы в Украине с 2010 по 2014 год Пол Манафорт обнародовал свой доход в 14 млн долларов. Однако согласно документам, которые предоставила команда спецпрокурора, политконсультант "Партии регионов" получил 60 млн долларов
Об этом сообщает "Голос Америки".
Так, по данным Манафорта, в 2010 году он якобы получил 504 тысячи долларов, 3,1 млн долларов – в 2011, 5,4 млн – в 2012, 1,9 млн – в 2013 и около 3 млн долларов – в 2014. Впрочем, по словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета. В 2011 году Айлифф якобы спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в каких-либо иностранных счетах. Манафорт тогда ответил отрицательно, передает издание.
По словам Айлиффа, некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами бухгалтерской фирмы Айлиффа, но о связи этих компаний с Манафортом ему якобы не было известно.
- Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
- Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
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