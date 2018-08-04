В Украине Манафорт официально заработал только $14 млн

4 августа, 2018, 12:05

Во время своей работы в Украине с 2010 по 2014 год Пол Манафорт обнародовал свой доход в 14 млн долларов. Однако согласно документам, которые предоставила команда спецпрокурора, политконсультант "Партии регионов" получил 60 млн долларов

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, по данным Манафорта, в 2010 году он якобы получил 504 тысячи долларов, 3,1 млн долларов – в 2011, 5,4 млн – в 2012, 1,9 млн – в 2013 и около 3 млн долларов – в 2014. Впрочем, по словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета. В 2011 году Айлифф якобы спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в каких-либо иностранных счетах. Манафорт тогда ответил отрицательно, передает издание.

По словам Айлиффа, некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами бухгалтерской фирмы Айлиффа, но о связи этих компаний с Манафортом ему якобы не было известно.