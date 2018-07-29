Обнародованы уникальные фото Манафорта и Януковича
Фото обнародовало агентство Bloomberg.
Политконсультант требует изъять из дела фото с экс-президентом Украины, поскольку считает, что они являются неуместными
На фото: В. Янукович, Г.Герман, А. Януковича (слева) и Н.Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины (второй слева).
Защитники Манафорта считают, что данные материалы являются неуместными и предвзятыми к ходу судебного процесса.
В свою очередь команда спецпрокурора Роберта Мюллера утверждает, что данные документы лучше показывают, как Манафорт зарабатывал деньги в Украине, а личца, присутствующие на фотоснимках являются теми, кто передавал эти деньги политконсультантами.
Фото: Bloomberg. На фото: В. Янукович и Г. Герман вместе с фигурой, которая, по версии авторов статьи, может быть Константином Килимником (так называемое "Лицо А", давний соратник Манафорта), и Ф.Гриффин (слева от Януковича, соратник Манафорта).
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