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Обнародованы уникальные фото Манафорта и Януковича

Бывший глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал изъять из его дела общие фотографии с экс-президентом Вікотором Януковичем, сделанные во время визита Манафорта в Украину в ходе предвыборной компании

Фото обнародовало агентство Bloomberg.

Политконсультант требует изъять из дела фото с экс-президентом Украины, поскольку считает, что они являются неуместными

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На фото: В. Янукович, Г.Герман, А. Януковича (слева) и Н.Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины (второй слева).

Защитники Манафорта считают, что данные материалы являются неуместными и предвзятыми к ходу судебного процесса.
В свою очередь команда спецпрокурора Роберта Мюллера утверждает, что данные документы лучше показывают, как Манафорт зарабатывал деньги в Украине, а личца, присутствующие на фотоснимках являются теми, кто передавал эти деньги политконсультантами.

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Фото: Bloomberg. На фото: В. Янукович и Г. Герман вместе с фигурой, которая, по версии авторов статьи, может быть Константином Килимником (так называемое "Лицо А", давний соратник Манафорта), и Ф.Гриффин (слева от Януковича, соратник Манафорта).

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