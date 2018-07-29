Манафорт с Януковичем активно создавали антисемитский образ украинских демократов - документы следствия

29 июля, 2018, 14:42

Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Пола Манафорта с Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком

Как сообщает Голос Америки, опубликован ряд документов, связанных с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде.

Кроме обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком. Документы касаются разных временных периодов.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, скрытые от внимания общественности. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру - политическому консультанту Теду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: "Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить предвыборную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу "Украина для людей".

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - 565 тыс долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от имени фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (...) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть обжалованы защитой и не признаны судом. Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.