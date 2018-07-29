 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Манафорт с Януковичем активно создавали антисемитский образ украинских демократов - документы следствия

Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Пола Манафорта с Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком

Как сообщает Голос Америки, опубликован ряд документов, связанных с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде.

Кроме обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком. Документы касаются разных временных периодов.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, скрытые от внимания общественности. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру - политическому консультанту Теду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: "Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить предвыборную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу "Украина для людей".

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - 565 тыс долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от имени фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (...) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть обжалованы защитой и не признаны судом. Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать