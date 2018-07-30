Манафорт заработал в Украине больше $60 млн, - спецпрокурор США

30 июля, 2018, 22:03

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн

Об этом заявил спецпрокурор США Роберт Мюллер, передает Bloomberg.

При этом Мюллер планирует доказать, что Манафорт не уплатил значительные налоги со своих прибылей. Об этом говорится в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния.

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Прокуроры намерены предоставить суду данные о том, как Манафорт работал на президентских выборах в Украине в 2010 году и во время парламентских 2012 года, доказательства политических консультаций, лоббирования в пользу Януковича, использование телевизионной рекламы, написание речей, проведение мероприятий.

Также речь пойдет о выплатах украинскими олигархами через иностранные счета и отмывании денег через Кипр с помощью оффшорных фирм.