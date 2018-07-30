Манафорт заработал в Украине больше $60 млн, - спецпрокурор США
Об этом заявил спецпрокурор США Роберт Мюллер, передает Bloomberg.
При этом Мюллер планирует доказать, что Манафорт не уплатил значительные налоги со своих прибылей. Об этом говорится в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния.
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Прокуроры намерены предоставить суду данные о том, как Манафорт работал на президентских выборах в Украине в 2010 году и во время парламентских 2012 года, доказательства политических консультаций, лоббирования в пользу Януковича, использование телевизионной рекламы, написание речей, проведение мероприятий.
Также речь пойдет о выплатах украинскими олигархами через иностранные счета и отмывании денег через Кипр с помощью оффшорных фирм.
- Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовали список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
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