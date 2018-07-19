Спецпрокурор Мюллер показал список вещественных доказательств против Манафорта
Об этом сообщает Politico со ссылкой на обнародованный список.
В списке есть фото всей недвижимости, которая связана с обвинениями, изображения и документы, которые детализируют приобретение дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.
Кроме того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма Манафорта и консультанта Демократической партии Тада Девайна во время президентской кампании в Украине 2010 года.
Мюллер собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо по январь 2016 года, обозначенный как "re VIP TIME SENSITIVE".
Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Раньше ему также предъявили обвинение. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.
- Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
- Обвинения против Манафорта включают сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
- Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
- 15 июня федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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