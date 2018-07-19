Спецпрокурор Мюллер показал список вещественных доказательств против Манафорта

19 июля, 2018, 23:12

Спецпрокурор США Роберт Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать в суде против Пола Манафорта

Об этом сообщает Politico со ссылкой на обнародованный список.

В списке есть фото всей недвижимости, которая связана с обвинениями, изображения и документы, которые детализируют приобретение дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

Кроме того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма Манафорта и консультанта Демократической партии Тада Девайна во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Мюллер собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо по январь 2016 года, обозначенный как "re VIP TIME SENSITIVE".

Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Раньше ему также предъявили обвинение. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.