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Спецпрокурор Мюллер показал список вещественных доказательств против Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать в суде против Пола Манафорта

Об этом сообщает Politico со ссылкой на обнародованный список.

В списке есть фото всей недвижимости, которая связана с обвинениями, изображения и документы, которые детализируют приобретение дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

Кроме того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма Манафорта и консультанта Демократической партии Тада Девайна во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Мюллер собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо по январь 2016 года, обозначенный как "re VIP TIME SENSITIVE".

Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Раньше ему также предъявили обвинение. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.

  • Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
  • Обвинения против Манафорта включают сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
  • Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
  • 15 июня федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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