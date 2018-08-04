Россия объяснила, почему к Сенцову не пустили православного священника
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что к заключенным в колонию приглашаются священники по их просьбам, однако от Сенцова таких якобы просьб не поступало.
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Кроме того, во ФСИН заявили, что за колонией, где содержится Олег, закреплен священник Российской православной церкви (РПЦ), который может посещать заключенных.
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"От заключенного Сенцова О.Г. заявлений на встречу со священнослужителем не поступало. При предоставлении от него заявления с просьбой о встрече со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке", - заявили российские тюремщики.
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Справка
На момент российского вооруженного вторжения режиссер жил и работал в Крыму, где он собственно и родился, а также провел свое детство и молодость. Оккупанты обвинили его в подготовке теракта и приговорили к 20 годам колонии строгого режима, признав его "виновным" в "создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой".
14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированом Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.
- 31 июля на 79-й день голодовки Сенцова - сообщалось, что в колонию к украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову не пустили священника.
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