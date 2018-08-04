Россия объяснила, почему к Сенцову не пустили православного священника

4 августа, 2018, 16:31

В российской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) объяснили, почему не пустили священника к незаконно заключенному украинскому кинорежиссеру и проукраинскому общественному активисту Олегу Сенцову

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к заключенным в колонию приглашаются священники по их просьбам, однако от Сенцова таких якобы просьб не поступало.

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Кроме того, во ФСИН заявили, что за колонией, где содержится Олег, закреплен священник Российской православной церкви (РПЦ), который может посещать заключенных.

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"От заключенного Сенцова О.Г. заявлений на встречу со священнослужителем не поступало. При предоставлении от него заявления с просьбой о встрече со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке", - заявили российские тюремщики.

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Справка

На момент российского вооруженного вторжения режиссер жил и работал в Крыму, где он собственно и родился, а также провел свое детство и молодость. Оккупанты обвинили его в подготовке теракта и приговорили к 20 годам колонии строгого режима, признав его "виновным" в "создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой".

14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированом Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.

Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.