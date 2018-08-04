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Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

Бухгалтер бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта пошла на соглашение со следствием и призналась, что принимала участие в подделке документов

На заседании федерального суда Александрии Синтия Лапорта рассказала, что помогала Манафорту с фальсификацией финансовых отчетов и датировкой задним числом других документов, сообщает Reuters.

Лапорта добавила, что действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые взамен способствовали уменьшению ее налогового бремени.

В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера подсчитали, что Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех других странах, чтобы "получать и скрывать" доход, полученный в должности политического консультанта в Украине.

  • Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
  • Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
  • Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
  • Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $ 60 млн.
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