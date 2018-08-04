Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

4 августа, 2018, 14:16

Бухгалтер бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта пошла на соглашение со следствием и призналась, что принимала участие в подделке документов

На заседании федерального суда Александрии Синтия Лапорта рассказала, что помогала Манафорту с фальсификацией финансовых отчетов и датировкой задним числом других документов, сообщает Reuters.

Лапорта добавила, что действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые взамен способствовали уменьшению ее налогового бремени.

В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера подсчитали, что Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех других странах, чтобы "получать и скрывать" доход, полученный в должности политического консультанта в Украине.