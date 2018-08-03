Названа основная версия в деле убийства ветерана АТО Олешко
3 августа, 2018, 21:52
Основной версией следствия относительно мотива убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") являются противоречия с ним убийц в вопросах предпринимательской деятельности
Об этом заявил во время заседания суда судья Сергей Морока, передает ТРК "ЮГ".
"Установлено, по мнению следствия, что Матюшин Артем Владимирович 1991 г. р., Ломако Николай Викторович, Обух Алексей Викторович и Володимиренко Максим Николаевич на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия", - сказал судья.
По данным следствия, злоумышленники заранее сговорились и определили роли в преступлении.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
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