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Расследование дела Савченко-Рубана завершено, - ГПУ


фото: 24tv.ua
Расследование по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершено

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "РБК-Украина".

Сарган отметила, что материалы уголовного дела сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.

Она отметила, что более подробную информацию по делу сообщат 2 августа в ходе брифинга генерального прокурора Юрия Луценко и первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова.

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