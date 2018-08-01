Расследование дела Савченко-Рубана завершено, - ГПУ
1 августа, 2018, 18:40
Расследование по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершено
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "РБК-Украина".
Сарган отметила, что материалы уголовного дела сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.
Она отметила, что более подробную информацию по делу сообщат 2 августа в ходе брифинга генерального прокурора Юрия Луценко и первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова.
- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
- Савченко прошла допрос на полиграфе, который показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
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