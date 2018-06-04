Полиграф показал, что Савченко готовила госпереворот, - СБУ
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Основываясь на результатах исследования, комиссия экспертов дала категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций.
Они свидетельствуют о том, что нардеп обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
Савченко также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие.
"Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в частности лично распределяла роли в покушениях", - подчеркнули в СБУ.
В СБУ говорят, что депутат разработала четкий план убийства руководителей государства и договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство топ-чиновников страны.
Полиграф также показал, что Савченко собиралась устроить теракт в правительственном квартале и здании Рады.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала его, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
- К защите Савченко присоединился адвокат сепаратистов Нели Штепы и "Топаза".
- Арестована Савченко требует пустить ее в парламент.
- От Надежды Савченко пошли адвокаты.
- Савченко предоставили бесплатного адвоката и перенесли заседание.
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