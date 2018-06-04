Полиграф показал, что Савченко готовила госпереворот, - СБУ

4 июня, 2018, 13:37

Психологическая экспертиза с использованием полиграфа народного депутата Надежды Савченко показала, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Основываясь на результатах исследования, комиссия экспертов дала категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций.

Они свидетельствуют о том, что нардеп обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.

Савченко также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие.

"Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в частности лично распределяла роли в покушениях", - подчеркнули в СБУ.

В СБУ говорят, что депутат разработала четкий план убийства руководителей государства и договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство топ-чиновников страны.

Полиграф также показал, что Савченко собиралась устроить теракт в правительственном квартале и здании Рады.

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