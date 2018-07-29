Отравление Скрипалей обеспечивали две группы из России - The Mirror

29 июля, 2018, 13:48

Полиция Великобритании считает, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России, одна группа доставила "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравления.

Как передает ТСН, об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах.

Отмечается, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая осуществила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость, в которой находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

Следователи считают, что атаку в марте провели бывшие или действующие сотрудники Главного разведывательного управления России, и близки к тому, чтобы назвать их имена. Нашла британская полиция и емкость с ядом, от которого пострадали два человека в городке Эймсбери.

Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.

Также следователи опасаются того, что использована емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.

Ранее издание CNN узнало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям The Daily Mail, у следователей появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении

Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипаля могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.