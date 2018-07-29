 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление Скрипалей обеспечивали две группы из России - The Mirror

Полиция Великобритании считает, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России, одна группа доставила "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравления.

Как передает ТСН, об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах.

Отмечается, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая осуществила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость, в которой находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

Следователи считают, что атаку в марте провели бывшие или действующие сотрудники Главного разведывательного управления России, и близки к тому, чтобы назвать их имена. Нашла британская полиция и емкость с ядом, от которого пострадали два человека в городке Эймсбери.

Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.

Также следователи опасаются того, что использована емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.

Ранее издание CNN узнало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям The Daily Mail, у следователей  появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении

Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипаля могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать