Отравление Скрипалей обеспечивали две группы из России - The Mirror
Как передает ТСН, об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах.
Отмечается, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая осуществила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.
Следователи также пришли к выводу, что емкость, в которой находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.
Следователи считают, что атаку в марте провели бывшие или действующие сотрудники Главного разведывательного управления России, и близки к тому, чтобы назвать их имена. Нашла британская полиция и емкость с ядом, от которого пострадали два человека в городке Эймсбери.
Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.
Также следователи опасаются того, что использована емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.
Ранее издание CNN узнало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям The Daily Mail, у следователей появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении
Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипаля могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.
- Как сообщалось, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего он был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из больницы.
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