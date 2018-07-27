Трамп согласен ехать в Москву по приглашению Путина - Белый дом

27 июля, 2018, 22:31

Президент США Дональд Трамп согласен приехать с визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

По словам Сандерс, Трамп открыт к получению официального приглашения и ожидает визит Путина в США в 2019 году.

Заявление было сделано в пятницу, 27 июля, после того, как ранее в этот день Путин сказал,что готов ехать в Вашингтон по приглашению Трампа и в ответ пригласил президента США в Москву.

Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил об отсрочке следующей встречи из-за расследования специальным прокурором США Робертом Мюллером российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться когда закончится "охота на российских ведьм". Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году", - сказал Болтон.

Сандерс в своем заявлении о согласии Трампа на визит в Москву не вспомнила о расследовании Мюллера.