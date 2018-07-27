Трамп согласен ехать в Москву по приглашению Путина - Белый дом
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".
По словам Сандерс, Трамп открыт к получению официального приглашения и ожидает визит Путина в США в 2019 году.
Заявление было сделано в пятницу, 27 июля, после того, как ранее в этот день Путин сказал,что готов ехать в Вашингтон по приглашению Трампа и в ответ пригласил президента США в Москву.
Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил об отсрочке следующей встречи из-за расследования специальным прокурором США Робертом Мюллером российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться когда закончится "охота на российских ведьм". Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году", - сказал Болтон.
Сандерс в своем заявлении о согласии Трампа на визит в Москву не вспомнила о расследовании Мюллера.
- Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Позже Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
- В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон.
- Путин согласился поехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву.
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