В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон

21 июля, 2018, 19:08

Заместитель главы Минобороны США Джон Руд заявил о поддержке решения Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года

Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами являются чем-то, что должно быть сделано. Я думаю, это очень нормальная и практичная вещь", - сказал Руд во время интервью CNN.

Читайте также. "Стыдно, впечатляюще и очень неприятно": в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

Заместитель главы Пентагона отметил, что в прошлые годы президенты США постоянно имели обмен мнениями с российскими коллегами и назвал Россию "важнейшей страной на мировой арене".

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он ранее посещал США. Например, когда я служил в Белом доме под руководством Джорджа Буша-младшего, он приехал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также ездил рыбачить с ним в Кеннебанкпорт, штат Мэн. Это не является чем-то особенным, по-моему", - добавил Руд.