В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон
Об этом сообщает CNN.
"Я думаю, обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами являются чем-то, что должно быть сделано. Я думаю, это очень нормальная и практичная вещь", - сказал Руд во время интервью CNN.
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Заместитель главы Пентагона отметил, что в прошлые годы президенты США постоянно имели обмен мнениями с российскими коллегами и назвал Россию "важнейшей страной на мировой арене".
"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он ранее посещал США. Например, когда я служил в Белом доме под руководством Джорджа Буша-младшего, он приехал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также ездил рыбачить с ним в Кеннебанкпорт, штат Мэн. Это не является чем-то особенным, по-моему", - добавил Руд.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов. Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
- Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
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