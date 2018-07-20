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Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"В Хельсинки президент США согласился на текущий диалог между двумя ведомствами безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью и эти обсуждения уже проводятся", - написала Сандерс.

Трамп в своем Twitter также анонсировал вторую встречу с российским президентом.

"Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать воплощать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, в том числе приостановление терроризма, безопасность для Израиля, ядерное оружие, кибернападения, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, на эти проблемы. Но они могут быть ВСЕ решены!" - написал Трамп.

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