Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон

20 июля, 2018, 13:03

Президент США Дональд Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"В Хельсинки президент США согласился на текущий диалог между двумя ведомствами безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью и эти обсуждения уже проводятся", - написала Сандерс.

Трамп в своем Twitter также анонсировал вторую встречу с российским президентом.

"Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать воплощать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, в том числе приостановление терроризма, безопасность для Израиля, ядерное оружие, кибернападения, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, на эти проблемы. Но они могут быть ВСЕ решены!" - написал Трамп.

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In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Сара Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the discussed many things, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems с...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.