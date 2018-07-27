Путин согласился поехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву

27 июля, 2018, 16:29

В пятницу, 27 июля, президент России Владимир Путин принял приглашение президента США Дональда Трампа приехать в Вашингтон, а также пригласил Трампа в Москву для личной встречи

Об этом сообщает в Twitter агентство AFP.

"Путин говорит, что "готов ехать в Вашингтон" и пригласил Трампа в Москву", - говорится в сообщении.

#BREAKING Putin says 'ready to go to Washington', invites Trump to Moscow pic.twitter.com/g3L5GVFovq — AFP news agency (@AFP) 27 июля 2018 г.

Ранее, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Позже Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.

В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон.