Путин согласился поехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву
27 июля, 2018, 16:29
В пятницу, 27 июля, президент России Владимир Путин принял приглашение президента США Дональда Трампа приехать в Вашингтон, а также пригласил Трампа в Москву для личной встречи
Об этом сообщает в Twitter агентство AFP.
"Путин говорит, что "готов ехать в Вашингтон" и пригласил Трампа в Москву", - говорится в сообщении.
#BREAKING Putin says 'ready to go to Washington', invites Trump to Moscow pic.twitter.com/g3L5GVFovq— AFP news agency (@AFP) 27 июля 2018 г.
Ранее, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Позже Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон.
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