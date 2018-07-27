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Путин согласился поехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву


фото: REUTERS
В пятницу, 27 июля, президент России Владимир Путин принял приглашение президента США Дональда Трампа приехать в Вашингтон, а также пригласил Трампа в Москву для личной встречи

Об этом сообщает в Twitter агентство AFP.

"Путин говорит, что "готов ехать в Вашингтон" и пригласил Трампа в Москву", - говорится в сообщении.

Ранее, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Позже Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.

В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон.

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