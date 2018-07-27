27 июля, 2018, 17:03

Вселенский патриарх Варфоломей отказался ехать или отправлять своих представителей на празднование Крещения Руси в Москву по приглашению патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева)

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Украинской Поместной Православной Церкви.

"Как стало известно, Вселенским Патриархом на полученное от главы РПЦ Кирилла (Гундяева) официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных "1030-летию Крещения Руси", был направлен ответ о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в РФ", - говорится в сообщении.

В ответе Вселенского Патриарха указано, что его представители примут участие в празднествах по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси в Киеве 28 июля.

"Довольно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлен его четкой позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X века в Киеве, и непризнания "присоединения" Киевской Митрополии Московским патриархатом во второй половине XVII века", - отмечают в Украинской Поместной Православной Церкви.