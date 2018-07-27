"Нет оснований": Вселенский патриарх отказался праздновать Крещение Руси в Москве по приглашению РПЦ
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Украинской Поместной Православной Церкви.
"Как стало известно, Вселенским Патриархом на полученное от главы РПЦ Кирилла (Гундяева) официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных "1030-летию Крещения Руси", был направлен ответ о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в РФ", - говорится в сообщении.
В ответе Вселенского Патриарха указано, что его представители примут участие в празднествах по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси в Киеве 28 июля.
"Довольно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлен его четкой позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X века в Киеве, и непризнания "присоединения" Киевской Митрополии Московским патриархатом во второй половине XVII века", - отмечают в Украинской Поместной Православной Церкви.
- Напомним, 27 июля в Киеве проходит крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. В городе перекрыт ряд улиц, образовались автомобильные заторы.
- Ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора.
- После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
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