Дежурят 5 тысяч правоохранителей: в полиции рассказали, как проходит крестный ход в Киеве

27 июля, 2018, 11:41

Крестный ход, который состоится в Киеве 27 июля, будут охранять около 5 тысяч правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Шествие начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Киево-Печерская Лавра.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, за порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы", - отметил Крищенко.