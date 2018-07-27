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Дежурят 5 тысяч правоохранителей: в полиции рассказали, как проходит крестный ход в Киеве


фото: поліція
Крестный ход, который состоится в Киеве 27 июля, будут охранять около 5 тысяч правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Шествие начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Киево-Печерская Лавра.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, за порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы", - отметил Крищенко.

  • 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за торжества с 1030-летия крещения Киевской Руси.
  • В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси.
 
 
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