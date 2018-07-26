Правительство отсрочило повышение цены на газ для населения

26 июля, 2018, 15:12

Кабинет министров отложил повышение тарифов на газ для населения до 1 сентября

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство продлило действие постановления №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года. Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной.