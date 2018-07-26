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Правительство отсрочило повышение цены на газ для населения


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров отложил повышение тарифов на газ для населения до 1 сентября

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство продлило действие постановления №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года. Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной.

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Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одним из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры сейчас продолжаются. В правительстве отмечают, что цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.
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