Правительство отсрочило повышение цены на газ для населения
26 июля, 2018, 15:12
Кабинет министров отложил повышение тарифов на газ для населения до 1 сентября
Об этом сообщает Правительственный портал.
Правительство продлило действие постановления №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года. Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной.
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Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одним из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры сейчас продолжаются. В правительстве отмечают, что цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.
- 30 мая 2018 года Кабинет министров не стал повышать цену на газ для населения.
- Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина вместе с Мировым банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка.
- Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.
- Также "Нафтогаз" в инфографике объяснил, из чего складывается цена на газ для населения.
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