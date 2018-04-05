Как сэкономить на коммуналке с государственной помощью

5 апреля, 2018, 16:52

Ульяна Букатюк

Что стоит сделать уже сейчас, чтобы осенью в доме было тепло, а за коммуналку отдавать меньше денег. Какую помощь предлагает государство

Современная украинская поговорка говорит: зима закончилась, а значит, самое время готовиться к новому отопительному сезону. Тем более, что вполне возможно очередное повышение цен на газ.

На какую государственную поддержку в коммунальной борьбе сейчас могут рассчитывать украинцы, а что можно сделать самостоятельно

Монетизация субсидий

Чтобы помочь малоимущим гражданам платить по повышенным тарифам на коммунальные услуги, государство уже несколько лет предоставляет населению субсидии. В 2018 году порядок их предоставления несколько изменился, но на льготы и субсидии на коммунальные услуги для населения планируется потратить 71 млрд грн или 7,2% госбюджета.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, сейчас субсидии получает около 60% украинских домохозяйств. С октября цена на газ для населения в Украине должна повыситься еще на 19%, с апреля должно быть еще одно повышение. Это было обязательство Украины в рамках соглашения с МВФ.

Однако правительство отказалось повышать цену на газ, ведь в таком случае, по подсчетам Минэнергетики, субсидиантами станут аж 90% украинских домохозяйств.

Из-за этого Украина осталась без транша фонда и будет ли следующий, пока неизвестно.

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Впрочем система субсидий, которая действовала в Украине до недавнего времени, не раз подвергалась критике, ведь по большому счету не способствовала экономии энергоресурсов, а в доступе к субсидиям граждане имели возможность обмануть государство.

Поэтому с 1 января в Украине начался первый этап монетизации субсидий. Сначала субсидии монетизируют на уровне предприятий ЖКХ. Полученные средства предприятия могут потратить только по целевому назначению, то есть на оплату потребленных энергоносителей. Они имеют право свободно выбирать поставщика энергоносителей. Но без приведения цены на газ до рыночного уровня, с введением этого этапа придется подождать.

Следующий шаг к монетизации субсидий предусматривает передачу “живых денег населения населением, какими то будет рассчитываться за коммунальные услуги.

По замыслу, субсидия будет начисляться не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг. Однако когда эта норма заработает, пока неизвестно. В правительстве обещают внедрить ее до конца года.

Вкладываться в энергоэффективность

Но одно дело подталкивать граждан к энергоэффективности с помощью субсидий, а другое - стимулировать энергоэффективность компенсацией затрат на ее достижение и законодательно. Для этого в последнее время сделано немало.

Летом 2017 года ВРУ приняла так называемый пакет энергоэффективных законов. С их помощью депутаты усилили контроль качества энергосбережения в новостройках и отремонтированных домах, а также обязали до конца 2017 года обеспечить 100% учет воды и энергоресурсов.

И что государство предлагает владельцам домов, которые далеки от энергоэффективных? Ведь на их ремонт нужны колоссальные средства. Для этого в Украине действует несколько программ, которые помогают существенно сэкономить.

На сегодня действует 107 таких программ, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На их реализацию в 2018 году уже выделено почти 115 млн. грн. Это почти на 30% больше, чем в 2017 году.

Если взяться за достижение энергоэффективности уже сейчас, на коммунальных платежах в отопительный сезон можно будет сэкономить от 40% до 70%. То на что стоит обратить внимание

“Теплые” кредиты

Это программа, внедренная правительством еще в 2014 году. Такие кредиты действенны, если человек или община хочет утеплить дом или заменить энергооборудование, однако не имеет собственных средств.

Государство дает возможность взять для этого кредит в одном из государственных банков (Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк и Укрэксимбанк), часть которого компенсирует. Для этого нужно расписать проект того, что хотите сделать, и подать на рассмотрение. Для расчета можно воспользоваться калькулятором от Госэнергоэффективности.

Сумма компенсации разнится в зависимости от потребностей:

Если вы хотите заменить котел на негазовий , государство компенсирует вам 20% от суммы кредита.

На приобретение энергоэффективных материалов и оборудования , разнообразных утеплителей и экранов правительство возвращает 35% от суммы кредита.

40% от займа государство профинансирует на общедомовые мероприятия, если кредит будет брать ОСМД или кооперативы.

Для получателей субсидий государство возместит до 70% расходов.

“Те квартиры, которые уже воспользовались нашей программой, сократили счета в два раза”, - заявил в эфире Еспресо глава Госагентства по энергоэффективности Сергей Савчук.

На начало 2018 года, по словам Савчука, по программам "теплых" кредит банки выдали уже более 5 млн грн.

Фонд энергоэффективности

В феврале 2018 года правительство анонсировало Фонд энергоэффективности, поддержаный странами ЕС. То какие возможности он будет предоставлять?

Фонд энергоэффективности в первую очередь будет поддерживать ОСМД во внедрении энергоэффективных проектов путем предоставления грантов (безвозмездной финансовой помощи), размер которых будет определять в соответствии с уровнем достигнутой экономии тепловой энергии после внедрения проекта по повышению уровня энергоэффективности. В Минрегионразвития рассчитывают, что это будет примерно 40% от стоимости проекта.

От программы “теплых” кредитов это будет отличаться направленностью средств. Если с помощью “теплых” кредитов государство компенсирует расходы только на материалы для энергоэффективности, то для компенсации через Фонд учитывается весь проект, включая работы.

В Минрегионразвития годовую емкость нового рынка энергоэффективности после запуска Фонда оценивают в 1,5 млрд евро, ежегодный эффект на платежный баланс — до 1 млрд евро.

Также рассчитывают, что затраты на субсидии сократятся до 1 млрд евро в год, а годовое потребление и импорт газа — до 5 млрд м3.

Для обеих программ компенсации средств со стороны государства обязательным требованием является установка счетчика.

Другие возможности

Кроме общенациональных, в Украине также действуют местные программы удешевления “теплых " кредитов для ОСМД/ЖСК и индивидуальных домохозяйств.

“Где действуют местные программы, людям остается оплатить еще 15-20% кредита. Часто бывает такое, что ОСМД получает полное возмещение по кредитам”, - говорит Савчук.

В Киеве, например, для ОСМД и ЖСК действует программа "70/30", которая финансирует до 70% затрат на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

В Госэнергоэффективности создали интерактивную карту, где можно посмотреть подробнее, где эти программы работают.

Также существуют возможности привлекать негосударственные средства. Например через программу “Энергосервис”. Она позволяет привлечь инвестора в лице ЭСКО-компаний, которые не только профинансируют комплексные энергоэффективные мероприятия на уровне всего многоквартирного дома, но и выполнят их под ключ.

Одним из ключевых инвесторов по таким программам часто выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который недавно начал кредитную программу на общую сумму 100 млн евро для финансирования проектов повышения энергоэффективности общественных зданий. К участию в программе предполагается привлечь 10 городов Украины.

Для граждан и ОСМД в ЕБРР есть отдельная программа - IQ energy. Недавно банк удвоил компенсацию выплат по ней. Теперь будет компенсироваться до 35% от расходов граждан на утепление жилья или установку энергоэффективного оборудования, если во время такой модернизации они использовали кредиты банков-партнеров.

Для ОСМД компенсация выросла с 25-30% до 40%. Максимальный лимит на один проект остался прежним – 3 тыс. евро.

Заявку можно подать в течение четырех месяцев после получения кредита, но до его погашения. Компенсацию можно получить уже в течение 3-5 недель после подачи заявки.

Даже если не хотите привлекать средства извне и разбираться в программах, есть немало возможностей не откладывать вопрос энергоэффективности дома из-за нехватки средств. Например, можно воспользоваться услугами энергосервисной компании. Такие предприятия делают ремонт дома, а рассчитываться за их услуги можно в течение длительного периода после этого (своеобразный ремонт в кредит).