Украина разрабатывает новую модель газового рынка вместе с МВФ и Всемирным Банком
25 января, 2018, 14:00
Украина вместе с Мировым банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".
Украина вместе с международными финансовыми учреждениями разрабатывает новую модель работы газового рынка, которая будет направлена на рост конкуренции. Глава Минфина подчеркнул, что отсутствие монополии приведет к падению цен на рынке.
"Это вопрос очень чувствительный для людей, потому что цены и так очень высокие. Поэтому мы ищем все возможности, чтобы этот фактор был также учтен и цены были ниже", - пояснил Данилюк.
- 4 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что оснований повышать тарифы на газ нет, а предельная цена не должна превышать 6,879 гривен/куб. м.
- Уже летом в своем финансовом плане "Нафтогаз" заложил рост цен газа для населения почти на 19%.
- Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что в правительстве разработали схему, что не позволит повысить цену на газ.
- В ответ на это посол США в Украине Мари Йованович заявила, что сотрудничество Украины с МВФ предусматривает повышение цены газа.
- В октябре СМИ сообщали, что Украина намерена предложить МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, с помощью которой хочет избежать 15% роста цен на газ.
- Уже 17 января 2018 года советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что позиция правительства неизменна и цены на газ для населения не будут увеличивать.