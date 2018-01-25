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Украина разрабатывает новую модель газового рынка вместе с МВФ и Всемирным Банком

Украина вместе с Мировым банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

Украина вместе с международными финансовыми учреждениями разрабатывает новую модель работы газового рынка, которая будет направлена на рост конкуренции. Глава Минфина подчеркнул, что отсутствие монополии приведет к падению цен на рынке.

"Это вопрос очень чувствительный для людей, потому что цены и так очень высокие. Поэтому мы ищем все возможности, чтобы этот фактор был также учтен и цены были ниже", - пояснил Данилюк.

 

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