Когда может подешеветь газ для населения. Прогноз главы "Нафтогаза"

24 января, 2018, 08:16

Цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм первоначальных обязательств и регулирования цены, которые устанавливает правительство, отменят, а цену будут регулировать спрос и предложение", - отметил он.

Коболев отметил, что отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения "с политического горизонта".

"Реформа, которую мы начали, предусматривает, что средства, которые будут зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену", - подчеркнул глава "Нафтогаза".