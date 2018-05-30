Повышение цены на газ для населения отложили на два месяца

30 мая, 2018, 13:42

Кабинет министров отложил повышение тарифов на газ для населения еще на два месяца

Об этом говорится в решении Кабмина от 30 мая.

Сниженная цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет действовать до конца июля.

Минэнерго в течение трех дней должен согласовать соответствующее постановление с другими министерствами и ведомствами.

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Цена газа останется на уровне 4942 грн за тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн за тыс. кубов.