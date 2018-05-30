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Повышение цены на газ для населения отложили на два месяца


фото: 5.ua
Кабинет министров отложил повышение тарифов на газ для населения еще на два месяца

Об этом говорится в решении Кабмина от 30 мая.

Сниженная цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет действовать до конца июля.

Минэнерго в течение трех дней должен согласовать соответствующее постановление с другими министерствами и ведомствами.

Цена газа останется на уровне 4942 грн за тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн за тыс. кубов.

  • Недавно глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения до рыночного уровня приведет к их увеличению на 60-70%.
  • 28 марта 2018 года Кабинет министров не стал повышать цену на газ для населения с апреля.
  • Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина вместе с Всемирным банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка.
  • Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.
  • Также "Нафтогаз" в инфографике объяснил, из чего состоит цена на газ для населения.
 
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