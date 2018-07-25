Ученые нашли источник пыли на Марсе

25 июля, 2018, 13:51

Астрономы из Университета Джона Хопкинса нашли источник марсианской пыли: им оказалось огромное вулканическое месторождение в центре планеты под названием MFF

Об исследовании пишет EurekAlert!.

Марсианская пыль очень затрудняет исследование планеты: мелкие порошкообразные вещества могут попасть в дорогие инструменты и солнечные батареи, необходимые для питания оборудования.

На Земле пыль отделяется от мягких скальных образований силами природы, включая ветер, воду, ледники, вулканы и метеоритные удары. Однако более 4 миллиардов лет потоков воды и движения ледников, вероятно, сделали небольшой вклад в глобальный пылевой резервуар на Марсе.

До сих пор ученые не могли определить источник возникновения пыли. Предыдущие исследования указывали на отсутствие сейсмической активности на красной планете, а доли в метеоритных кратерах на Марсе в несколько раз превышали количество пыли, которая покрывает поверхность планеты слоем толщиной от 2 до 20 см.

Астрономы под руководством Кевина Льюиса проанализировали химический состав пыли, взятый на анализ марсоходами в разных частях планеты, и пришли к выводу, что в частицах одинаковое содержание серы и хлора.

Благодаря данным межпланетной исследовательской станции "Марс Одиссей" ученые обнаружили такое же содержание серы и хлора в пыли, покрывающей огромный массив поверхности Марса, названный областью MFF. Ранее область представляла собой возвышение, которое в последние 4 млрд лет разрушалось по действием ветра.

"Марс не содержал бы столько пыли, если бы не одно огромное месторождение, которое постепенно разрушается со временем и загрязняет планету", - сказал соавтор Кевин Льюис из Университета Джона Хопкинса.

Ученые также установили влияние пыли на марсианский климат. Частицы поглощают солнечные лучи, что приводит к большой разнице температур на поверхности планеты и в верхних слоях атмосферы. Такой дисбаланс приводит к возникновению сильных ветров, которые разносят пыль по Марсу.

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