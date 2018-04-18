Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA

18 апреля, 2018, 17:04

Мария Гурская

18 апреля на ракете Falcon 9 запустили Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) - новый телескоп NASA, созданный специально для поиска экзопланет. Мы расскажем, как именно он их будет искать, и чем отличается от своего предшественника

Жизнь космического телескопа "Кеплер" постепенно подходит к концу (недавно NASA сообщало, что запасы топлива телескопа почти кончились). За время своей работы он обнаружил более 5 тыс. кандидатов в экзопланеты, в том числе потенциально пригодных к жизни.

На смену легендарному телескопу NASA готовит ряд инструментов, один из которых - телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который подхватит миссию "Кеплера", завершающуюся до конца этого года.

TESS сможет исследовать куда большую площадь неба, чем "Кеплер", и найдет около 20 тысяч экзопланет уже в первые два года работы.

Потребуется около двух месяцев после запуска, чтобы разместить спутник на орбите - на полпути от Земли до Луны - и испытать его камеры. "После этого польется поток информации", говорит главный исследователь миссии Джордж Рикер из Массачусетского технологического института.

Наследство "Кеплера"

С момента запуска в 2009 году Kepler обнаружил более 5 тыс. потенциальных экзопланет, 2 500 из которых уже получили подтверждение своего статуса.

На момент его запуска астрономами было обнаружено всего около 350 экзопланет, большинство из которых являются газовыми гигантами вроде Юпитера. На таких планетах не могут развиваться организмы земного типа, а именно обитаемость экзопланет больше всего интересует ученых.

NASA разместила телескоп на солнечной орбите на расстоянии 150 млн км от Земли (расстояние от Земли до Солнца) для того, чтобы гравитация Земли и отраженный от Солнца свет не препятствовали работе точных приборов.

Все это время он проводил наблюдение за около 100 тысячами похожих на Солнце звезд, вокруг которых могут вращаться экзопланеты. Аппарат осуществляет поиск планет, находящихся вне Солнечной системы с помощью транзитного метода.

То есть, когда планета проходит по диску своей звезды, она закрывает от наблюдателя часть ее излучения. Анализируя колебания яркости светил, астрономы могут не только находить планеты, но и приблизительно оценивать их размер.

В 2013 году вышло из строя колесо, удерживавшее Kepler в правильной ориентации (чтобы он мог направляться на нужную часть космоса), но в NASA нашли способ стабилизировать телескоп раз в несколько месяцев при помощи давления солнечных лучей и продолжать миссию. Изначально она была рассчитана только на 3,5 года.

"Кеплер" попытаются вернуть на Землю. Сейчас с ним завершают всю научную работу, пока остается топливо для последнего маневра, который направит телескоп к Земле. Возможность изучить аппарат, который почти десятилетие провел в космосе может дать толчок развитию будущих телескопов за пределами нашей планеты.

Чем отличается TESS

TESS будет использовать тот же транзитный метод, который использовал Кеплер для поиска планет. Телескоп наблюдает за звездой в поисках провалов в ее свечении - они означают, что между звездой и телескопом проходит планета. Частота провалов означает, как быстро планета вращается вокруг своей звезды, а количество заблокированного света говорит о размере далекого тела.

В отличие от "Кеплера", который изучал далекие звезды в небольшой области неба, TESS будет изучать звезды ближе, но на 85% небесного пространства. Телескоп, оптимизирован для наблюдения небольших и более холодных звезд, излучающих в основном красный свет.

Каждый раз, когда TESS будет направлять "взгляд" в ту или иную часть космоса, площадь наблюдения будет делиться на равные квадраты. Мощные камеры космического аппарата будут всматриваться в каждый квадрат около 27 дней, измеряя световые показатели звезды каждые две минуты.

Основной целью TESS станут звезды с яркостью 12 величин и выше, то есть те, за которыми с Земли можно наблюдать даже невооруженным глазом. Чем выше величина яркости, тем лучше видна звезда. Например, среднестатистический человек с нормальным зрением способен видеть звезды на чистом ночном небе с показателем величины яркости начиная от шести.

"90% звезд Млечного Пути излучают свет в красных длинах волн, и у таких звезд, как видно, больше планет под боком, чем у звезд типа Солнца", - говорит Рикер. "Природа словно говорит: смотри сюда, смотри сюда, и собственно этим мы и будем заниматься".

Из-за своей близости такие звезды станут идеальными объектами для космического телескопа Джеймса Вебба, который будет запущен в 2020 году. Он займется поиском признаков жизни в атмосферах экзопланет.

Вы можете смотреть прямую трансляцию запуска TESS 18 апреля в 18:51 (19 апреля в 1.51 ночи по киевскому времени) ЗДЕСЬ.