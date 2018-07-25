Смертельные ДТП в Украине: правительство разработало 4 меры предосторожности

25 июля, 2018, 16:36

Представители МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеки разработали оперативный план по уменьшению количества смертельных аварий в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

Отмечается, что только 20 июля в авариях на дорогах погибли 26 человек - целые семьи, дети. По словам Гроймана, в Украине ввели стратегию по усилению безопасности - изменили государственные строительные нормы, чтобы дороги были безопасными, строят островки безопасности, обустраивают развязки и освещенные пешеходные переходы в соответствии с программой "500-500-1000".

"Но эти страшные аварии показали, что долгосрочных программ недостаточно. Нужно оперативно менять ситуацию, ведь люди гибнут каждый день”, - заявил премьер.

Чтобы быстро наработать изменения, во время совещания с участием представителей МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеки решили: