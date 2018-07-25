Смертельные ДТП в Украине: правительство разработало 4 меры предосторожности
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
Отмечается, что только 20 июля в авариях на дорогах погибли 26 человек - целые семьи, дети. По словам Гроймана, в Украине ввели стратегию по усилению безопасности - изменили государственные строительные нормы, чтобы дороги были безопасными, строят островки безопасности, обустраивают развязки и освещенные пешеходные переходы в соответствии с программой "500-500-1000".
"Но эти страшные аварии показали, что долгосрочных программ недостаточно. Нужно оперативно менять ситуацию, ведь люди гибнут каждый день”, - заявил премьер.
Чтобы быстро наработать изменения, во время совещания с участием представителей МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеки решили:
- Усиливать оперативный контроль за транспортом, в том числе с перевозчиками. Они должны понимать, что везут не кирпич, а живых людей.
- При выездах в городах должен быть контроль транспорта, который ездит между населенными пунктами. На местах все знают, кто легальный перевозчик, а кто нет. Обращусь к председателям ОГА, чтобы они более жестко реагировали на нарушения.
- Углубить аналитику ДТП, где есть погибшие, чтобы четко понимать причины и их исключить. Эти выводы будут переданы всем патрулям.
- Усилить ответственность для водителей. Сел нетрезвым за руль – будешь жестко наказан и законодательство должно открыть такую возможность.
- Напомним, 24 июля в Черкассах произошло ДТП с двумя легковушками, в результате которого погибли 28-летняя женщина и ее 4-летний сын.
- Ранее 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек. Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
- 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
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