В Черкассах в ДТП погибли жена и малолетний сын полицейского. В авто-нарушителе сидел пьяный мужчина

24 июля, 2018, 23:11

В Черкассах произошло ДТП с двумя легковушками, в результате которого погибли 28-летняя женщина и ее 4-летний сын

Об этом сообщает местное издание "Прочерк".

Авария случилась на перекрестке ул. Вячеслава Чорновила и Чайковского. Автомобиль BMW въехал в Fiat, который от удара отбросило на пешеходный переход. В это время по переходу шли женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

По данным издания, водитель BMW сбежал с места происшествия, поэтому пока неизвестно, кто именно находился за рулем. Однако на пассажирском месте полицейские обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. На месте водителя не было никого.

Автомобиль BMW с харьковской регистрацией ранее уже убегал с места ДТП и находился в розыске.

В то же время пресс-служба полиции Области сообщили, что погибшие - жена и сын местного сотрудника полиции, а подозреваемый в совершении ДТП уже задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие смерть потерпевшего или тяжелое телесное повреждение).