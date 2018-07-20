Пять человек погибли из-за столкновения автобуса и грузовика на Николаевщине, еще 12 - в больнице

20 июля, 2018, 08:20

В результате аварии с участием грузовика и микроавтобуса погибли пять человек, еще 12 человек были госпитализированы

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Инцидент произошел около пятой часов утра на 289-м километре автодороги "Киев-Одесса", неподалеку от поселка Кривое Озеро.

Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen ехал по маршруту "Одесса-Гомель", во время чего столкнулся с грузовиком. Последний, ​​по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

В результате водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести увезли в больницу.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - подытожили в полиции.