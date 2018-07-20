На Житомирщине в ДТП погибли 10 человек
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.
Столкнулись маршрутка и крупногабаритный грузовик вблизи села Глубочицы.
По предварительным сведениям, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев – Ривне), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом.
По состоянию на 11:30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.
Все обстоятельства рокового происшествия выясняются.
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