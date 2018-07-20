На Житомирщине в ДТП погибли 10 человек

20 июля, 2018, 12:21

20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, погибли 10 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Столкнулись маршрутка и крупногабаритный грузовик вблизи села Глубочицы.

По предварительным сведениям, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев – Ривне), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом.

По состоянию на 11:30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Все обстоятельства рокового происшествия выясняются.