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Погибшие в ДТП на Николаевщине были гражданами Беларуси


фото: кадр з відео поліції Миколаївщини
Все погибшие в ДТП на Николаевщине, которое произошла утром 20 июля, являются гражданами Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

"Следователями установлены личности граждан, которые погибли и получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 20 июля, около пяти часов утра на 289 км автодороги "Киев-Одесса", неподалеку от пгт Кривое Озеро. Все они являются гражданами республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Главное управление Нацполиции в Николаевской области организовало работу "горячей линии", по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в указанном списке по номеру +38(0512)-53-11-13.

Напомним, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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