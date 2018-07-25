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"ДнепрАзот" поставил первую партию хлора после возобновления работы


фото: 24.tv
Предприятие "ДнепрАзот" после длительной остановки поставило первые цистерны с жидким хлором в Харьков

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты отмечают, что "ДнепрАзот" заработал лишь на 10% от своей мощности. 24 июля его работники пикетировали Антимонопольный комитет Украины и просили у чиновников помощи, ибо, по их словам, без вмешательства государства ситуация может повториться очень скоро.

"ДнепрАзот" возобновил производство критически важного для коммунального хозяйства вещества, но другие мощности предприятия остаются незадействованными – производство минеральных удобрений и другой продукции базовой химии сейчас нерентабельно. Все из-за цены на газ, который нужен для получения пара, необходимого по технологии. Кроме того, остановлено изготовление аммиака.

Главное требование пикетчиков – установить справедливую цену на газ, потому что нынешняя, по мнению людей, высокая и убивает химическую отрасль в Украине. Активисты, которые присоединились к протестам, считают, что в завышенных ценах на газ виноваты коррумпированные чиновники.

Заместитель главы комитета Андрей Вовк пообещал рассмотреть резолюцию митинга.

  • Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "ДнепроАзот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
  • "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "ДнепроАзота".
  • 18 июля сообщалось, что предприятие "ДнепроАзот" готовится к запуску производства хлора.
  • Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.
  • Предприятие возобновило работу 20 июля.
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