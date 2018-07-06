В некоторых регионах Украины могут ограничить подачу воды в связи с дефицитом хлора, - "Киевводоканал"
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В середине июня предприятие химической отрасли «Днепроазот», которое производит жидкий хлор, используемый водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредило об остановке производства.
В связи с этим на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях остатков хлора осталось от недели до 20 суток.
О такой ситуации сообщили правительству и Совету национальной безопасности и обороны — их попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.
«Но, к сожалению, и до сих пор Днепроазот не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью», — сообщили в «Киевводоканале».
Отмечается, что поставки хлора в цистернах из Румынии проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине.
В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.
В «Киевводоканале» заявили, что если «Днепразот» срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды.
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