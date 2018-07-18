"ДнепрАзот" готовится возобновить производство хлора
Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, информирует 112.ua.
"Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – отметила Бабий.
Ранее глава ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах. Отмечалось, что наихудшая ситуация сегодня в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц.
Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "ДнепроАзот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
- Ранее "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "Днепроазота".
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