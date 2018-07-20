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"Днипроазот" возобновило производство хлора


фото: 112.ua
Акционерное общество "Днипроазот" возобновило работу цехов хлорной группы

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"20.07.2018 г. АО "Днипроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - говорится в сообщении.

По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, соляной кислоты просят обращаться в отдел реализации АО "Днипроазот" для заключения прямых договоров на поставку.

  • Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "Днипроазот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
  • "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "Днипроазота".
  • 18 июля сообщалось, что предприятие "Днипроазот" готовится к запуску производства хлора.
  • Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "Днипроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.
 
 
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