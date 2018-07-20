"Днипроазот" возобновило производство хлора

20 июля, 2018, 14:30

Акционерное общество "Днипроазот" возобновило работу цехов хлорной группы

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"20.07.2018 г. АО "Днипроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - говорится в сообщении.

По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, соляной кислоты просят обращаться в отдел реализации АО "Днипроазот" для заключения прямых договоров на поставку.