"Днипроазот" возобновило производство хлора
20 июля, 2018, 14:30
Акционерное общество "Днипроазот" возобновило работу цехов хлорной группы
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"20.07.2018 г. АО "Днипроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - говорится в сообщении.
По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, соляной кислоты просят обращаться в отдел реализации АО "Днипроазот" для заключения прямых договоров на поставку.
- Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "Днипроазот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
- "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "Днипроазота".
- 18 июля сообщалось, что предприятие "Днипроазот" готовится к запуску производства хлора.
- Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "Днипроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.
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