СБУ начала проверку действий должностных лиц "Днипроазот", которые привели к дефициту хлора
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Своими действиями должностные лица создали предпосылки для нарушения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей.
"С 15 июня 2018 администрацией ПАО "Днипроазот" в нарушение договорных обязательств и без заблаговременного предупреждения приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", - говорится в сообщении.
СБУ проверяет обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя до конечного потребителя.
По результатам проверки следователи СБУ примут решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.
- Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "Днипроазот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
- "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "Днипроазота".
- 18 июля сообщалось, что предприятие "Днипроазот" готовится к запуску производства хлора.
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