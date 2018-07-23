Сестра Сенцова заявила, что он в предсмертном состоянии
23 июля, 2018, 19:57
Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что в результате голодания, которое Сенцов объявил 14 мая с требованием освобождения украинских политзаключенных, он находится на грани смерти
Об этом Каплан сказала британскому изданию The Independent.
"Мы не знаем, сколько выдержит его организм, но нам сказали, что он в предсмертном состоянии. Это чудо, что он держится так долго", - сказала Каплан.
Сестра политзаключенного отметила, что несколько ложек пищевой смеси в день, принимать которые согласился Сенцов, недостаточно, чтобы устранить риск для жизни.
"Они пришли к компромиссу, он согласился принимать 2-3 ложки пищевой смеси, чтобы поддержать сердце. После 68 дней голодовки он требует значительно большего, чем это", - сказала Каплан.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.
- По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
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