Сестра Сенцова заявила, что он в предсмертном состоянии

23 июля, 2018, 19:57

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что в результате голодания, которое Сенцов объявил 14 мая с требованием освобождения украинских политзаключенных, он находится на грани смерти

Об этом Каплан сказала британскому изданию The Independent.

"Мы не знаем, сколько выдержит его организм, но нам сказали, что он в предсмертном состоянии. Это чудо, что он держится так долго", - сказала Каплан.

Сестра политзаключенного отметила, что несколько ложек пищевой смеси в день, принимать которые согласился Сенцов, недостаточно, чтобы устранить риск для жизни.

"Они пришли к компромиссу, он согласился принимать 2-3 ложки пищевой смеси, чтобы поддержать сердце. После 68 дней голодовки он требует значительно большего, чем это", - сказала Каплан.