Ученые установили, с какой скоростью расширяется Вселенная

20 июля, 2018, 16:59

Астрономам удалось сделать самые точные измерения скорости расширения Вселенной с помощью телескопов Gaia и Hubble

Как говорится на сайте NASA, галактики, видимые на расстоянии 10 мегапарсек, убегают от нас со скоростью 735 километров в секунду. (Справка: 1 мегапарсек = расстояния в миллион парсеков (3,0857 • 1019 километров).

Галактики "убегают" от Земли пропорционально их расстояниям, а это означает, что чем дальше они, тем быстрее они кажутся отдаленными. Это является следствием расширения пространства, а не значением настоящей космической скорости. Сегодня этот закон называется законом Хаббла, постоянную, которая входит в него, называют постоянной Хаббла.

Измеряя величину константы Хаббла с течением времени, астрономы могут построить картину нашей космической эволюции, сделать вывод о составе мироздания и раскрыть подсказки о ее конечной судьбе.

По новым данным, постоянная Хаббла составляет 73,5 километров в секунду на мегапарсек, то есть расхождение между уже известными значениями оказалось еще большим, чем считалось ранее.

Два основных способа измерения этого числа дают несовместимые результаты. Одним из методов является прямой способ создания космической "лестницы расстоянии" от измерений звезд. Другой метод использует CMB для измерения траектории Вселенной вскоре после большого взрыва, а затем использует физику для описания Вселенной и экстраполяцию на данный уровень расширения. Вместе с тем измерения должны обеспечить базовую константу, однако результаты не совпадают.

Астрономы подсчитали расстояние до соседних галактик за пульсирующими сверхновыми - цефеидами, которые имеют хорошо установленную зависимость между периодом изменения блеска и звездную величину - чем ярче звезда, тем медленнее она пульсирует. Если нам известны две звезды, которые пульсируют с одним и тем же периодом, и расстояние до одной из них, то расстояние до другого можно определить по несложной формуле.

Исследователи сравнили абсолютную звездную величину 50 таких сверхновых, высчитанную благодаря телескопу Hubble, с видимой звездной величиной, и определили расстояние к ним. Затем ученые уточнили данные с помощью телескопа Gaia, который с большой точностью измеряет паралакси и собственные движения звезд. Это позволило исследователям откалибровать данные и более точно определить расстояния к звездам вне нашей Галактики.

По новым данным, постоянная Хаббла составляет 73,52 ± 1,62 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что галактики, которые мы видим на расстоянии 10 мегапарсек, убегают от нас со скоростью 735 километров в секунду, а галактики, которые мы видим на расстоянии в 11 мегапарсек - со скоростью 808 километров в секунду. Эта величина сильно расходится с данными обсерватории Планк.

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