Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Британию под вымышленными именами, - СМИ

20 июля, 2018, 19:54

Подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под вымышленными именами после совершения покушения

Об этом сообщает DW.

Этот факт удалось выявить по совокупности доказательств, в частности, на основании перехваченных британской военной базой на Кипре закодированного послания в Москву о совершенной атаке.

Куда именно вылетели подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами России. Идентификация подозреваемых была проведена по технологии распознавания лица. Следствие целенаправленно посмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из города Солсбери. Подозреваемые до сих пор не были известны спецслужбам.