Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Британию под вымышленными именами, - СМИ
20 июля, 2018, 19:54
Подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под вымышленными именами после совершения покушения
Об этом сообщает DW.
Этот факт удалось выявить по совокупности доказательств, в частности, на основании перехваченных британской военной базой на Кипре закодированного послания в Москву о совершенной атаке.
Куда именно вылетели подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами России. Идентификация подозреваемых была проведена по технологии распознавания лица. Следствие целенаправленно посмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из города Солсбери. Подозреваемые до сих пор не были известны спецслужбам.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя.
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