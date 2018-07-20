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Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Британию под вымышленными именами, - СМИ

Подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под вымышленными именами после совершения покушения

Об этом сообщает DW.

Этот факт удалось выявить по совокупности доказательств, в частности, на основании перехваченных британской военной базой на Кипре закодированного послания в Москву о совершенной атаке.

Куда именно вылетели подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами России. Идентификация подозреваемых была проведена по технологии распознавания лица. Следствие целенаправленно посмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из города Солсбери. Подозреваемые до сих пор не были известны спецслужбам.

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