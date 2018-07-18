Как вратарь сборной Хорватии спас Виду, который падал из автобуса
18 июля, 2018, 16:01
Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич спас Домагоя Виду, который чуть не упал из автобуса во время парада в Загребе
Видео инцидента, который произошел во время парада в честь завоевания серебряных медалей сборной Хорватии на чемпионате мира, опубликовал Stylezagreb в Instagram.
Вида решил встать на крышу автобуса, на котором сборная Хорватии ехала городом, но не удержал равновесия и начал падать, но его поймал вратарь Даниэль Субашич.
- Домагой Вида может перейти из турецкого "Бешикташа" в испанский "Атлетико" за 35 млн евро.
- На чемпионате мира Домагой Вида после победы над сборной России воскликнул "Слава Украине" и получил предупреждение от ФИФА. Позже хорват извинился перед россиянами за свои слова.
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Другой герой этого видео - скаут сборной Хорватии и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отказался извиняться перед российскими журналистами.
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