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Как вратарь сборной Хорватии спас Виду, который падал из автобуса


фото: REUTERS
Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич спас Домагоя Виду, который чуть не упал из автобуса во время парада в Загребе

Видео инцидента, который произошел во время парада в честь завоевания серебряных медалей сборной Хорватии на чемпионате мира, опубликовал Stylezagreb в Instagram.

Вида решил встать на крышу автобуса, на котором сборная Хорватии ехала городом, но не удержал равновесия и начал падать, но его поймал вратарь Даниэль Субашич.

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