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Как ЧМ-2018 доказал, что ФИФА врет про "футбол вне политики"


фото: REUTERS
Прикрываясь пустыми лозунгами, ФИФА отдала чемпионат мира по футболу на растерзание Владимиру Путину

Массовка для политиков

Чемпионат мира по футболу в России превратился в одну огромную пиар-акцию одной тоталитарной страны и ее лидера. За ее кульминацией можно было наблюдать 15 июля в Москве, когда на стадионе "Лужники" проходил финальный матч между сборными Хорватии и Франции.

Во время церемонии награждения футболисты напоминали массовку, которую согнали на потеху главным действующим лицам. Медали французским и хорватским футболистам выдавал российский президент Владимир Путин, которому помогали глава Франции Эммануэль Макрон, лидер Хорватии Колинда Грабарь Китарович и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Одним своим появлением на пьедестале почета ЧМ-2018 они отрицали любимое выражение спортивных боссов про "футбол вне политики". И это было только начало. После игры Путин вместе с высокопоставленными гостями появился в раздевалке сборной Франции. Звезд мирового футбола выстроили, как на линейке, и заставили слушать поздравления политиков. А французы потом еще и вылезли на стол и спели в честь российского президента "Путин, эй-эй-эй". Кремлевский властелин был доволен. На этом турнире ему старались угодить все, в том числе и чемпионы мира.

Двойные стандарты

Ну и ладно, что для этого было нужно применять двойные стандарты. Ведь именно в угоду Путину чиновники ФИФА начали травлю хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над сборной России в четвертьфинале решились записать приветственное видео со словами "Слава Украине!", адресованное их друзьям в Киеве.

Украинский патриотический возглас довел до бешенства россиян, а пропагандистские СМИ начали атаку на экс-динамовцев в своих худших традициях. В ФИФА немедленно решили встать на защиту "обиженных" хозяев чемпионата мира и потребовали, чтобы политические лозунги в футболе были запрещены.

В Хорватском футбольном союзе поняли, что ФИФА способна пойти в этом деле далеко и отстранили Вукоевича, который входил в тренерский штаб команды, от чемпионата мира. Жертва помогла - Вукоевич заплатил штраф, а Вида отделался официальным предупреждением, публичными извинениями перед россиянами и смог сыграть в решающих матчах.

Политические мотивы также стали причиной наказания футболистов сборной Швейцарии. Многие из них по происхождению албанцы, для которых матч с сербами был особенно принципиальным. Джердан Шакири, Гранит Джака и Штефан Лихштайнер во время празднования гола в ворота сборной Сербии символически изображали руками албанского орла, за что также были оштрафованы ФИФА.

Но то, что запрещено одним, разрешено другим. ФИФА не заметила российские флаги на трибунах с названиями оккупированных украинских городов. Сначала во время четвертьфинала между Англией и Швецией за воротами стадиона в Самаре развевался триколор с надписью Керчь. А позже чиновники закрыли глаза на флаг с названием другого захваченного крымского города - Севастополя, на игре за третье место между Бельгией и Англией в Санкт-Петербурге. Даже больше - фото с "Севастополем" появилось на официальном аккаунте ФИФА в twitter.

Сброшенные легенды

 

Никоим образом не отреагировала ФИФА и на присутствие в расположении сборной Египта посторонних лиц во главе с Рамзаном Кадыровым. В угоду чеченскому главарю Федерация футбола Египта выбрала местом базирования команды Грозный. В итоге лидера египтян и одного из лучших футболистов мира Мохамеда Салаха во время турнира использовали, как хотели. Кадыров, когда ему заблагорассудится, забирал травмированного футболиста и вез его на тренировку, чтобы сфотографироваться с ним. А напоследок сделал Салаха почетным гражданином Чечни.

Если Кадыров удовлетворился восходящей звездой, то Путина пиарили настоящие футбольные легенды. Джанни Инфантино привел на прием в Кремль таких выдающихся игроков прошлого, как голландец Марко ван Бастен, немец Лотар Маттеус, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, уругваец Диего Форлан и хорват Звонимир Бобан.

Многие из них когда-то играли под номером 10, который традиционно отдают сильнейшему футболисту команды. А на встречи с легендами Инфантино вручил футболку с 10-м номером и логотипом ФИФА Владимиру Путину. Как бы подчеркнув, кто на самом деле на этом чемпионате мира был главным действующим лицом.

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