После победы над Россией на ЧМ-2018 хорватский игрок воскликнул: "Слава Украине!"

8 июля, 2018, 18:58

Футболист Домагой Вида после матча против России скандирует "Слава Украине!", а тренер команды Огнен Вукоевич говорит: "Это победа "Динамо" и за Украину". Соответствующее видео появилось в сети

Оба они раньше играли в киевском "Динамо", передает ВВС.

"Всегда считал, что спорт и политика не должны совмещаться. Но это видео на самом деле и является тем, что называется солидарностью", - прокомментировал запись у себя в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Позже медиа процитировали Виду, который назвал свой поступок шуткой.

"Эта победа - для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там (в Украине, - ред.) друзья со времен "Динамо" (Киев). Ничего другого я не имел в виду", - сказал он.

В свою очередь, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за его поздравления Украине после матча с Россией.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА отправил предупреждение Домагою Виде по его заявлению на видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА, которого цитирует российская проправительственное агентство "Интерфакс".