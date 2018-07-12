Вукоевич отказался извиняться перед россиянами за видео "Слава Украине"
12 июля, 2018, 12:26
Экс-футболист "Динамо" Огнен Вукоевич отказался извиняться перед россиянами за слова в поддержку Украины
Об этом сообщает "Спорт-Эксперсс" в YouTube.
После полуфинального матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии российские журналисты спросили Вукоевича, не хочет ли он извиниться перед русскими видео с возгласом "Слава Украине!", снятое после победы над Россией.
Вукоевич, который находился в микст-зоне московского стадиона "Лужники", ответил, что его политика не интересует, развернулся и ушел от представителей прессы.
"Меня политика не интересует - только футбол. Честно, только футбол, а политика - нет", - сказал Огнен Вукоевич, который занимает должность скаута киевского "Динамо".
- Ранее сообщалось, что за видео в поддержку Украины Огнен Вукоевич был лишен аккредитации на чемпионате мира, оставил должность скаута сборной Хорватии и оштрафован ФИФА на 12,8 тыс. евро.
- Несмотря на это, Вукоевич остался на чемпионате мира и продолжает поддерживать сборную Хорватии.
- Другой участник ролика - Домагой Вида после матча между Хорватией и Англией 11 июля извинился перед россиянами за видео.
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