"Бешикташ" установил заоблачную цену на хорвата Виду
17 июля, 2018, 11:30
Турецкий "Бешкиташ" после чемпионата существенно поднял трансферную стоимость хорватского защитника Домагоя Виды
Об этом сообщает Goal.com.
Стамбульский клуб просит за Домагоя Виду у испанского "Атлетико" 35 млн евро. Раньше была информация в заинтересованности хорватом английского "Ливерупуля", где Вида может составить дуэт центральных защитников со своим соотечественником Деяном Ловреном. Однако, турки отказались продавать защитника за 20 млн евро.
Вида стал одним из героев чемпионата мира, где сборная Хорватии дошла до финала.
В декабре прошлого года футболист покинул киевское "Динамо" бесплатно и перешел в "Бешикташ" на правах свободного агента.
- На чемпионате мира Домагой Вида после победы над сборной России воскликнул "Слава Украине" и получил предупреждение от ФИФА. Позже хорват извинился перед россиянами за свои слова.
- Другой герой этого видео - скаут сборной Хорватии и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отказался извиняться перед российскими журналистами.
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