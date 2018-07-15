Великобритания требует от России немедленно освободить украинских политзаключенных
15 июля, 2018, 11:53
Лондон глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья трех украинских пленников Кремля – Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку
Об этом сообщает "5 канал".
Лондон глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья трех украинских пленников Кремля - Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Их заключение является политически мотивированным.
Британский министр по делам Европы Алан Данкан призвал РФ немедленно освободить 70 украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Он подчеркнул - власти РФ продолжюет отказывать в доступе международным мониторинговым организациям и украинскому омбудсмену к местам лишения свободы. В частности, в случаях, когда здоровье пленников ухудшается.
- Как сообщалось, Крымскотатарский активист Сервер Мустафаев написал Хармс.
- Сестра Сенцова призвала бойкотировать ряд прокремлевских СМИ Украины.
- В оккупированном Крыму выпустили из СИЗО Рамазанова Исмаила.
- ФСБ обыскивает дома крымских татар, есть задержанный.
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