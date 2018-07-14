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Сестра Сенцова призвала бойкотировать ряд прокремлевских СМИ Украины

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", а также три других украинских СМИ за их участие "в информационной войне на стороне врага"

В комментарии "Громадському" она объяснила, что телеканал "112 Украина" позвонил ей и вывел в прямой эфир с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, который ранее заявил, что "часть населения воспринимает Сенцова как террориста". "Меня вывели в прямой эфир с Мураевым... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это, во-первых, бред, а, во-вторых, - часть информационной войны... на самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться", - сказала Каплан.

Также сестра Сенцова призвала бойкотировать телеканал "Интер". "К "Интеру" были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в России, - ред.). И отказались во время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - добавила Каплан.

"Принимать участие в информационной войне на стороне врага я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.uа", - отметила сестра Сенцова. Она пояснила, что раньше "Страна.uа" "опубликовала комментарий больного человека как факт".

Напомним, внефракционный народный депутат Евгений Мураев, который является владельцем телеканала NewsOne, 7 июня в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов "готовил поджоги и взрывы" и "для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем". В то же время фракции БПП и "Народный фронт" призвали Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировать на ситуацию.

Впоследствии в Нацсовете все-таки заинтересовались телеканалом "112 Украина" из-за высказываний Мураева. Генпрокуратура завела дело на Мураева по статье "государственная измена". Уголовное дело будет расследовать СБУ. К слову, Мураев оперирует в основном ложными заявлениями в своих публичных выступлениях. Такой вывод сделали эксперты проекта "Дословно", проанализировав выступление политика 29 мая на телеканале "112 Украина", сообщал Комитет избирателей Украины.

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