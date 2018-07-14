В оккупированном Крыму выпустили из СИЗО Исмаила Рамазанова
Об этом в Facebook сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.
Исмаил Рамазанов уже покинул здание СИЗО и направляется домой вместе со своим отцом. Ранее сообщалось, что Рамазанова освободят из-под стражи 16 июля. На одном из предыдущих судебных заседаний Рамазанов рассказывал, что его пытали, ему ломали пальцы, надевали пакет на голову.
"Я хочу, чтобы весь мир знал о том, что происходит в Крыму, поэтому я буду говорить об этом на каждом судебном заседании", — рассказал ранее Рамазанов.
Следствие приписывает Исмаилу Рамазанову распространение экстремистских высказываний с помощью интернет-рации Zello, а также незаконное хранение патронов. Сам Исмаил Рамазанов своей вины не признает.
- Как сообщалось, ФСБ обыскивает дома крымских татар, есть задержанный.
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