ФСБ обыскивает дома крымских татар, есть задержанный

23 января, 2018, 11:16

В аннексированном Крыму ФСБ проводит обыски в домах крымских татар, есть задержанный

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"В Новом Мире (с. Родниковое, Симферопольский район) и г. Старый Крым проходят обыски. По предварительным данным, в Новом Мире в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 отвезли по адресу: ул. Тургенева, 26", - говорится в сообщении.

По словам отца задержанного, в ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли телефон, планшет, украинские документы, кроме того, под кроватью были "найдены" более 20 патронов.

Отмечается, что обыск прошел довольно грубым образом.

"Исмаила сразу заковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма. Адвокат Маммет Мамбетов сообщает, что по дороге в СК России Рамазанова Исмаила избили", - отмечают в "Крымской солидарности".

В Старом Крыму обыски проходили в доме Мухсина Джамбаза. На тот момент в доме была его пожилая мать, сам Мухсин был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал.

Отмечается, что во время обыска в доме выбили окна. Дом принадлежит его родителям. Сейчас силовиками поехали на квартиру в с. Приморское, где проживает сам Мухсин.