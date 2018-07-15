Репрессии по национальному признаку в оккупированном Крыму продолжаются, - Мустафаев написал Хармс
Об этом она сообщила на своем сайте.
В своем письме Мустафаев рассказывает, что с 2014 года в "украинском Крыму, сегодня продолжаются, несмотря ни на какие резолюции и решения международных инстанций, репрессии и преследования по национальному и религиозному признакам".
"К большому сожалению, на сегодня мы уже имеем десятки пропавших, более 70 арестованных, более 10 убитых, неоднократные случаи пыток и запугивания с целью склонения к сотрудничеству", - пишет Мустафаев.
По его словам, 115 детей остаются без родительского воспитания, а десятки матерей и жен находятся под постоянным моральными, психологическими и эмоциональными стрессами.
Дальше он рассказывает, что был знаком с Ребеккой Хармс еще до своего ареста и поэтому надеется, что она сама может дать оценку тем обвинениям в терроризме, которые инкриминируют ему и другим крымским активистам.
"Я лично и мои ребята в заключении в Екатерининских тюрьмах не жалеем о выбранном народном пути ненасильственной борьбы за права крымскотатарских мусульман Крыма и других политзаключенных", - добавил Мустафаев.
Также он сожалеет, что скорость реакции мирового сообщества растянулась уже более чем на 4 года.
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