Репрессии по национальному признаку в оккупированном Крыму продолжаются, - Мустафаев написал Хармс

15 июля, 2018, 09:27

Крымскотатарский активист Сервер Мустафаев, арестованный в оккупированном Крыму, написал письмо евродепутату Ребекке Хармс

Об этом она сообщила на своем сайте.

В своем письме Мустафаев рассказывает, что с 2014 года в "украинском Крыму, сегодня продолжаются, несмотря ни на какие резолюции и решения международных инстанций, репрессии и преследования по национальному и религиозному признакам".

"К большому сожалению, на сегодня мы уже имеем десятки пропавших, более 70 арестованных, более 10 убитых, неоднократные случаи пыток и запугивания с целью склонения к сотрудничеству", - пишет Мустафаев.

По его словам, 115 детей остаются без родительского воспитания, а десятки матерей и жен находятся под постоянным моральными, психологическими и эмоциональными стрессами.

Дальше он рассказывает, что был знаком с Ребеккой Хармс еще до своего ареста и поэтому надеется, что она сама может дать оценку тем обвинениям в терроризме, которые инкриминируют ему и другим крымским активистам.

"Я лично и мои ребята в заключении в Екатерининских тюрьмах не жалеем о выбранном народном пути ненасильственной борьбы за права крымскотатарских мусульман Крыма и других политзаключенных", - добавил Мустафаев.

Также он сожалеет, что скорость реакции мирового сообщества растянулась уже более чем на 4 года.