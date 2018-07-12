"Укрзализныця" в первом полугодии отвезла в ЕС вдвое больше пассажиров

12 июля, 2018, 15:56

В первом полугодии 2018 года "Укрзализныця" перевезла в страны ЕС вдвое больше пассажиров, чем за аналогичный период 2017 года

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Железной дорогой в Европу. Статистика красноречива: количество пассажиров, которые путешествуют в страны ЕС, в первом полугодии 2018 года увеличилось вдвое", - написал Кравцов.

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Руководитель предприятия отметил, что это на 100 тыс. больше пассажиров, чем в прошлом году.

"То, что мы перевезли пассажиров на 100 тысяч больше, чем за этот же период в прошлом году, - яркий пример успешной и эффективной работы ПАО "Укрзализныця" в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику. И как пример: поезда до Варшавы и Перемышля загружены практически на 90%", - добавил Кравцов.

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