"Укрзализныця" в первом полугодии отвезла в ЕС вдвое больше пассажиров
Об этом сообщил в Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Железной дорогой в Европу. Статистика красноречива: количество пассажиров, которые путешествуют в страны ЕС, в первом полугодии 2018 года увеличилось вдвое", - написал Кравцов.
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Руководитель предприятия отметил, что это на 100 тыс. больше пассажиров, чем в прошлом году.
"То, что мы перевезли пассажиров на 100 тысяч больше, чем за этот же период в прошлом году, - яркий пример успешной и эффективной работы ПАО "Укрзализныця" в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику. И как пример: поезда до Варшавы и Перемышля загружены практически на 90%", - добавил Кравцов.
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- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах достроить европейские железнодорожные пути до Львова.
- "Укрзализныця" начала продавать билеты на два международных направления онлайн.
- "Укрзализныця" планирует запустить поезд до Будапешта.
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