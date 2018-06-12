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"Укрзализныця" запустила услугу питания в ночных поездах. Что в меню

Государственная "Укрзализниця" презентовала новую услугу - питание в ночных поездах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Питание запускают уже с 18 июня в поездах по трем направлениям: Киев-Ужгород, Киев-Мариуполь и Киев-Ивано-Франковск (также в поезде Киев-Ивано-Франковск "Интерсити").

В меню представлены первые блюда, в частности, грибной или куриный бульон за 38 грн. Вторые блюда чуть дороже: картофельное пюре с курицей будет стоить 72 грн. Также в меню много разнообразных десертов.

Кроме того, уже при покупке билета на сайте "Укрзализныци" можно заказать полноценный ланч-бокс. В ланчбокс входит, в частности, первых, овсяная каша, круассан. Ланчи предусмотрены в двух вариантах - по 95 и 115 грн. Также купить ланчбокс можно уже в поезде.

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