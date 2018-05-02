В Европу за 7 евро. Как могут измениться правила въезда в Шенген для украинцев

2 мая, 2018, 19:30

Ульяна Букатюк

Есть ли “зрада” для украинцев в миграционной реформе ЕС. Придется ли платить за пересечение границы

25 апреля послы стран ЕС поддержали введение европейской системы информации о поездках и разрешения (European travel information and authorisation system - ETIAS). Это так называемая миграционная реформа, которая должна усовершенствовать систему пересечения границ со странами Шенгенской зоны.

В случае, если введение ETIAS поддержат в Европарламенте и Совете ЕС, правила пересечения границ с ЕС для украинцев могут несколько измениться, в частности, для въезда в шенгенские страны нужно будет заранее заполнять заявку и платить 7 евро.

Соцсети обильно “плодят” посты зрады и возмущениями типа “зачем нам такой безвиз”. Так что предусматривает законопроект

Безвиз за 7 евро

“Не прошло и года безвиза, а в ЕС уже хотят закрыть границы для украинцев” или “7 евро за пересечение границы? Да сделать визу дешевле, зачем такой безвиз”- традиционные комментарии в социальных сетях под новостями о миграционной реформе ЕС в течение последней недели. Но есть ли в них правда

Согласно проекту закона, который поддержали послы ЕС, въезд на территорию Европейского Союза для граждан безвизовых стран действительно может стать платным. И для того, чтобы попасть на территорию государств ЕС, нужно будет иметь специальные разрешения.

Стоимость специальных разрешений для въезда на территорию ЕС составит 7 евро.

Разрешение будет действовать три года или же до окончания срока действия паспорта, так что это все равно дешевле визы. Детям до 12 лет платить сбор не нужно.

Необходимость получать разрешение на пересечение границы будет у граждан, которые пользуются безвизовым режимом. Для этого перед поездкой через интернет нужно будет заполнить заявление-анкету. Для тех, кто получает визу - ничего не изменится.

Получать разрешение нужно для путешествия в страны Шенгенской зоны, то есть, в Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр украинцы и дальше смогут ездить без мороки с заявками.

Информация, которая будет указана в этом документе, будет проходить проверку в базах данных ЕС и Интерпола. К тому же в ЕС обещают, что это займет считанные минуты. И если никаких правонарушений за путешественником соответствующие органы не обнаружат, то желающий поехать в ЕС получит документ автоматически.

Разрешение на въезд для 95% путешественников будет предоставляться в течение нескольких минут.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

К примеру, аналогичная американская система ESTA, в 99% случаев дает авторизацию в течение пяти секунд после ввода данных. Поэтому в ЕС рассчитывают, что это даже упростит пересечение границы. Ведь в большинстве случаев предварительное подтверждение уменьшит необходимость контроля со стороны пограничников.

Максимум ожидания для вынесения решения - 96 часов. Но это в случае, если в отношении путешественника возникнут подозрения или анкету нужно будет анализировать подробнее.

Что будет в заявке

Форма заявки будет несколько похожа на привычную визовую анкету, правда в электронном виде. Помимо традиционных фамилии, имени и отчества, вас могут спросить, например, уровень образования, пишет “Европейская правда”.

Спосят и о цели поездки, но достаточно будет выбрать ее из выпадающего списка (туризм/бизнес/к родственникам и тому подобное).

Подтверждать цель поездки бронированием из отелей, выписками из банков или работы, как во времена визового режима, не нужно.

Зато ETIAS должна выяснить, были ли вы в странах повышенного террористического риска; не посещали ли стран, где бушуют специфические эпидемии (ЕС будет обновлять этот список); не совершали ли уголовных правонарушений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране.

Также в анкете будет пункт, на который многим украинцам придется ответить утвердительно: "не были ли вы в последние 10 лет в зоне войны или конфликта, а если да, то с какой целью?". Впрочем ни участие в АТО, ни проживания в зоне конфликта не изменят ваше право путешествовать по странам Шенгена.

Главная цель законопроекта-усовершенствовать механизмы недопуска в страны ЕС людей, которые несут террористическию угрозу, имеют причастность к преступной деятельности, планируют остаться в ЕС нелегально или совершили правонарушения в странах Союза ранее.

Когда заработает новый режим пересечения

Подчеркиваем, что пока что решение о внедрении ETIAS только на уровне законопроекта. Систему поддержали послы стран ЕС, но для окончательного запуска еще нужны решения Европарламента и Совета ЕС. Так что это может длиться даже несколько лет.

В ЕС рассчитывают запустить систему с 2021 года.

Но новые правила через три года будут действовать лишь частично: в аэропортах и морских портах. Перед посадкой на борт самолета или корабля перевозчики должны будут проверить наличие действительного разрешения у лиц для которых они предусмотрены.

А вот относительно автомобилей, автобусов и поездов - в первые годы действия системы въезжать в страны ЕС на этих транспортных средствах можно будет без предварительной заявки.



